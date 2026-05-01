SARONNO – Un messaggio rivolto a lavoratori, famiglie e studenti in occasione del Primo maggio arriva dalla consigliera comunale del Partito democratico Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura.

La dichiarazione è stata diffusa nella giornata di giovedì 1 maggio e si inserisce nel contesto delle iniziative e dei momenti di riflessione legati alla Festa dei lavoratori.

“Come consigliera e presidente della commissione Cultura auguro a tutti i cittadine e a tutte le cittadine una buona festa del Primo Maggio. Auguro anche ai bambini e alle bambine un Buon Primo Maggio perchè lo studio è il loro lavoro, la base solida su cui costruire il loro futuro.”

Un passaggio è dedicato anche al ruolo delle famiglie e, in particolare, dei genitori, descritto come un impegno quotidiano spesso poco visibile ma centrale nella crescita dei figli.

“Voglio però oggi fare un augurio speciale a chi fa un lavoro a tratti invisibile ma di certo il più importante: il lavoro dei genitori. Da mamma so che a volte si arriva stanchi la sera ma con la certezza di aver cercato di fare il nostro meglio. A tutti voi, un grande augurio perchè non è lavoro, è amorevole cura.”

Il messaggio si chiude quindi con un richiamo al valore educativo e affettivo del lavoro familiare, accostato simbolicamente al significato più ampio della giornata dedicata al lavoro.

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