Città

SARONNO – In zona Cascina Colombara, il quartiere a sud di Saronno, si cercano due diversi amici a quattro zampe: due gatti, appartenenti a due famiglie diverse, che da giorni non fanno rientro a casa.

Mochi, un gatto di soli 8 mesi, è scomparso da circa quattro giorni dalla zona. Non abituato ad uscire di casa, il gatto si è allontanato in un momento di disattenzione della famiglia mentre stava nel giardino di casa. Il micio, dal pelo bianco e grigio, è regolarmente microchippato. Chiunque abbia visto Mochi o lo ritrovi, può contattare la sua famiglia al 3519565469.

Ad essersi smarrito è anche Flamél, un gatto arancione e tigrato, di circa un anno. Anche lui si è allontanato in data 22 aprile, come d’abitudine, dalla sua famiglia in Cascina Colombara, salvo poi non fare ritorno. Anche Flamél è microchippato. In caso di avvistamento o ritrovamento è possibile contattare la sua famiglia al 3891084393.

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