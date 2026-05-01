Città

SARONNO – Luci montate, tavoli sistemati e palco pronto: al parco dell’ex seminario si entra nel vivo dei preparativi per il Saronno Sound Festival, quello che Tu@Saronno presenta come il “concertone di Saronno”. L’appuntamento è da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio, con tre giorni di musica dal vivo, socialità e intrattenimento aperti alla città.

L’evento si svolge nell’area verde dell’ex seminario, trasformata per l’occasione in uno spazio attrezzato con area concerti, punti ristoro e tavolate. L’obiettivo, spiegano come rimarcato proprio da Tu@Saronno, è creare “un momento di aggregazione accessibile a tutti, con musica e occasioni per stare insieme”.

Il programma si sviluppa su tre giornate. Venerdì 1 maggio apertura dalle 18 alle 24, con esibizioni dalle 20,15: sul palco May One, Lily of the valley, Skabomber e Circus Punk. Sabato 2 maggio apertura dalle 18 alle 24, con inizio concerti alle 21,30 e protagonista la Max Mania Tribute Band. Domenica 3 maggio apertura dalle 15 alle 22, con esibizioni dalle 18,30 affidate all’orchestra Le Stanze della Musica.

Tre giorni, con ingresso gratuito, pensati per un pubblico ampio, tra musica dal vivo e momenti conviviali, con il parco dell’ex seminario che torna a essere uno spazio centrale per eventi cittadini.

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