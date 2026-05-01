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SARONNO – Una maschera per capelli e uno shampoo prelevati dagli scaffali prima di un tentativo di fuga vanificato dall’allarme. E poi il ritorno nel punto vendita e la restituzione del maltolto. Si è concluso senza conseguenze il tentato furto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, in un supermercato di via Varese.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme del punto vendita è scattato all’improvviso, attirando l’attenzione dei clienti presenti che si sono avvicinati alle casse per capire cosa stesse succedendo. In quei momenti concitati, alcuni presenti hanno notato un ragazzino minorenne uscire di corsa attraverso le porte scorrevoli.

Poco dopo, una commessa si è rivolta a due coetanei del giovane, che fino a poco prima si erano aggirati tra le corsie. Ha spiegato di aver assistito al furto e ha chiesto loro di contattare l’amico e convincerlo a tornare per restituire la merce ed evitare ulteriori conseguenze.

L’invito è stato raccolto. Il ragazzo è rientrato nel supermercato e ha riconsegnato quanto preso senza pagare: una maschera e uno shampoo. I prodotti sono stati restituiti al punto vendita.

La vicenda si è chiusa sul posto, senza l’intervento delle forze dell’ordine. Per il giovanissimo nessuna conseguenza formale, ma un richiamo deciso da parte degli adulti presenti.

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