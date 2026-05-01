Città

SARONNO – La città di Saronno si prepara a cambiare volto a un angolo del proprio centro attraverso il linguaggio della street art, ponendo al centro del dibattito pubblico il tema della parità di genere. È stata infatti estesa fino al prossimo 10 maggio la scadenza per sottoporre le proprie proposte creative al concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale, un’iniziativa che mira a trasformare un elemento di arredo urbano quotidiano in un potente messaggio sociale.

Il progetto si focalizza sul recupero visivo dell’edicola situata in via Marconi. L’obiettivo è la realizzazione di un murale che ricopra le due saracinesche della struttura, per una superficie complessiva di quasi sette metri quadrati. L’opera dovrà interpretare il concetto di uguaglianza, promuovendo visivamente il diritto di ogni individuo, indipendentemente dall’identità di genere, a beneficiare delle medesime prospettive e responsabilità in ogni settore della convivenza civile, dal mondo del lavoro a quello economico e sociale.

La partecipazione alla selezione è totalmente gratuita e aperta a un’ampia platea di soggetti. Possono infatti candidarsi non solo artisti singoli o collettivi già formati, ma anche gruppi studenteschi e classi scolastiche, purché operino sotto la supervisione di una figura adulta di riferimento, sia essa un docente, un genitore o un educatore. Questa scelta sottolinea la volontà del comune di stimolare un processo partecipativo che coinvolga le nuove generazioni nella riflessione su diritti e discriminazioni.

Gli interessati alla sfida creativa hanno ancora pochi giorni per elaborare i propri bozzetti, che potranno essere realizzati con le tecniche pittoriche preferite. Le specifiche tecniche complete e la modulistica necessaria per l’invio della candidatura sono consultabili direttamente sul portale istituzionale del comune di Saronno, all’interno dell’area dedicata ai bandi per la street art. Attraverso questo intervento, la creatività diventa il ponte per mantenere viva l’attenzione della cittadinanza su un traguardo di civiltà ancora da consolidare.

(foto d’archivio)

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