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SARONNO – Messaggi offensivi inviati a contatti e conoscenti a sua insaputa dopo il clonaggio del telefono: è la disavventura raccontata da Martio Busnelli, volto noto del terzo settore cittadino e vicepresidente di Saronno Point.

L’episodio è avvenuto l’altro giorno, quando qualcuno è riuscito ad accedere al dispositivo e a utilizzare il numero per inviare contenuti non autorizzati. Busnelli ha ricostruito quanto accaduto in uno sfogo pubblico, spiegando di essersi accorto della situazione solo dopo le segnalazioni ricevute.

“Ieri mi hanno clonato il telefonino, facendo messaggi orrendi, sono molto deluso e rammaricato specialmente per chi ha ricevuto il messaggio a mia insaputa” ha scritto, chiarendo subito la propria estraneità ai contenuti inviati.

La serata si è trasformata in una lunga corsa per riprendere il controllo del dispositivo. “Sono stato sveglio fino alle tre di notte per rimettere apposto il telefono e fare le dovute mosse” racconta, spiegando di aver attivato tutte le procedure necessarie per bloccare l’accesso e mettere in sicurezza i dati.

Non manca la rabbia per quanto accaduto: “Credetemi, una cosa simile è subire una violenza inaudita” aggiunge. Secondo quanto riferito, l’autore dell’azione sarebbe stato individuato. “Per fortuna è stato beccato, ora le conseguenze spero siano davvero pesanti” scrive Busnelli, lasciando intendere possibili sviluppi sul piano legale.

Resta il dispiacere per i destinatari dei messaggi: “Mi dispiace per chi ha ricevuto il messaggio scritto o persino vocale”.

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