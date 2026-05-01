Softball

CARONNO PERTUSELLA – Nella sfida d’apertura della sesta giornata del campionato italiano di Serie A1 di softball, disputate venerdì 1° maggio, gioisce la Rheavendors Caronno che supera in entrambe le partite (7-1 e 7-0) il Lacomes New Bollate. In gara 1 le padrone di casa sbloccano il match e indirizzano l’incontro a proprio favore tra terzo e quinto inning, guidate dal fuoricampo di Lozada e dal complete game di Rusconi in pedana. In gara 2 Guevara non concede nulla all’attacco bollatese mentre Brugnoli e compagne segnano in quasi tutti gli attacchi a propria disposizione mettendo fine al match anzitempo per manifesta superiorità.

Gara 1 – Dopo due riprese con il punteggio fermo sullo 0 a 0 sono le padrone di casa a sbloccarlo nella parte bassa del terzo inning. Mariotti apre l’attacco locale arrivando salva in prima base su un errore difensivo ospite mentre il successivo fuoricampo di Lozada regala il doppio vantaggio a Caronno. Bollate non risponde ai colpi subiti mentre la Rhea allunga nell’inning seguente. Caldon (errore), Mariotti (singolo) e Lozada (base ball) riempiono le basi mentre la base ball a Denia Moreno vale il 3 a 0 caronnese. Con tutti i cuscini occupati e 2 eliminate a tabellone, un errore bollatese permette alle padrone di casa di segnare altri 3 punti e portarsi sul 6 a 0. Al cambio campo, il singolo di Lopez con Perricelli in terza base accorcia le distanze tra le due formazioni ma Caronno ristabilisce le sei lunghezze di vantaggio nella parte bassa della quinta ripresa, con il triplo di Ambrosi e il singolo di Viola che fissano il punteggio sul definitivo 7 a 1.

Gara 2 – Nella seconda sfida del derby lombardo, la Rheavendors Caronno si porta in vantaggio già nel corso della prima ripresa di gioco grazie alla base ball a Denia Moreno e alle valide di Sheldon (2/3, doppio, 2R e 1 RBI) e Brugnoli (3/3, doppio, fuoricampo e 3RBI), che valgono il momentaneo 2 a 0. Il Lacomes fatica contro i lanci di Guevara (5IP 1H 12K), mentre nella terza ripresa di gioco il doppio di Brugnoli e il singolo di Ambrosi valgono il 3 a 0 caronnese. Il colpo decisivo le padrone di casa lo realizzano l’inning successivo, quando il singolo di Lozada e il doppio di Sheldon portano Caronno sul 4 a 0, mentre il fuoricampo di Brugnoli regala sei lunghezze di vantaggio alla formazione locale. Chiude l’incontro il singolo di Mariotti, nella parte bassa del quinto inning, che spinge a casa base Carioti per il definitivo 7 a 0 per la Rheavendors.

(foto Laura Massarenti/Fibs: Sara Brugnoli del Caronno)

01052026