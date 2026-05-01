Softball

SARONNO – Nuovo appuntamento con il campionato di softball serie A1, che tra oggi e domani propone il sesto turno della regular season, con diverse sfide interessanti anche per le squadre del territorio. Si parte oggi, giovedì 1 maggio alle 15, con il derby tutto lombardo tra Rheavendors Caronno Pertusella e Lacomes New Bollate. Una sfida importante in chiave alta classifica, con entrambe le formazioni appaiate e intenzionate a consolidare la propria posizione nella zona playoff.

Domani, venerdì 2 maggio, alle 17, sarà invece il turno della Mkf Saronno, impegnata in casa contro Macerata. Le saronnesi cercano continuità dopo un avvio altalenante e puntano a migliorare il proprio rendimento per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Sempre domani, alle 17, scende in campo anche la capolista Quick Mill Bollate, ancora imbattuta, che ospita Italposa Forlì in uno dei confronti più attesi del turno. Una sfida di alto livello tra la prima della classe e una delle inseguitrici più accreditate.

In coda al programma della giornata, gli altri incontri vedono Itas Mutua Rovigo affrontare Thunders Castellana (domani alle 13) e Bertazzoni Collecchio opposta a Mia Office Pianoro (domani alle 17).

Classifica: Quick Mill Bollate 1000 (10 vittorie, 0 sconfitte), Italposa Forlì e Mia Office Pianoro 700, Rheavendors Caronno Pertusella e Lacomes New Bollate 600, Mkf Saronno 500, Itas Mutua Rovigo 300, Bertazzoni Collecchio, Thunders Castellana e Macerata 200.

(foto archivio: Melany Sheldon del Caronno)

01052026