Sport

CASSANO MAGNAGO – Domenica 12 aprile si è conclusa la quarta e ultima giornata di campionato M14 di tchoukball dedicato agli atleti tra i sette e i quattordici anni che ha visto protagonisti, tra gli altri, i Saronno Antares a Cassano Magnago contro Titans e Vipers di Rovello Porro e Sonics di Solaro.

La squadra saronnese è riuscita a raccogliere una vittoria sulle tre partite a disposizione superando in due tempi i Rovello Vipers per 24-19 ma raccogliendo due sconfitte di misura con i Rovello Titans e i Solaro Vipers per, rispettivamente, 29-34 e 25-29. Nonostante i risultati non del tutto positivi, i ragazzi guidati dagli allenatori Gloria Mantegazza e Andrea Volontè tornano da Cassano Magnago soddisfatti per il miglioramento avuto grazie al lavoro svolto durante l’ultimo mese dopo la terza giornata disputata lo scorso 1 marzo con l’obbiettivo di riuscire a centrare la fase play-off. Dopo i risultati del 12 aprile, la classifica vede i Saronno Antares al quinto posto della classifica con 8 punti dietro i Solaro Vipers e i Rovello Titans, alla guida, invece, restano i caronnesi dell’Osgb Pirates.

I risultati

Lendinara Wolves 37 – 38 OSGB Caronno Pirates, Ferrara Pulcinuts 10 – 0 Castellanza Minamoto, Lendinara Wolves 10 – 0 Castellanza Minamoto, Ferrara Pulcinuts 19 – 27 OSGB Caronno Pirates, Cassano Sparrows 22 – 32 Solaro Sonics, Saronno Antares 25 – 34 Rovello Titans, Cassano Sparrows 28 – 24 Rovello Vipers, Saronno Antares 24 – 29 Solaro Sonics, Cassano Sparrows 28 – 34 Rovello Titans, Saronno Antares 24 – 19 Rovello Vipers.