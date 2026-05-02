Basket serie B interregionale: Robur Saronno da oggi ai playout contro Jadran Trieste
2 Maggio 2026
SARONNO – Cambia lo scenario per la Robur Saronno nel campionato di serie B interregionale. A seguito della rinuncia al campionato da parte di Marnate, i saronnesi hanno visto modificarsi la propria posizione in classifica e, di conseguenza, anche l’avversario del primo turno dei playout salvezza. La Robur affronterà infatti Jadran Trieste in una serie decisiva per la permanenza in categoria. La sfida si giocherà al meglio delle tre partite, con calendario già definito.
Gara 1 è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle 20 al PalaChiarbola di Trieste, in via Visinada 7. Gara 2 si disputerà invece sabato 9 maggio alle 20 al PalaRonchi di via Colombo 44 a Saronno. L’eventuale gara 3 è fissata per domenica 17 maggio alle 18, ancora a Trieste, sempre al PalaChiarbola.
Per la Robur si tratta di un passaggio cruciale della stagione, in cui serviranno concentrazione e continuità per centrare l’obiettivo salvezza.
(foto archivio: Robur Saronno durante una azione di gioco in un precedente match)
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