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SARONNO – Gara 1 di playout fra Trieste e Robur Saronno si gioca questa sera, sabato 2 maggio, alle 20 al PalaChiarbola di Trieste. L’incontro sarà seguito in diretta anche da ilsaronno.it, con aggiornamenti frequenti sull’andamento del punteggio.

Cambia infatti lo scenario per la Robur Saronno nel campionato di serie B interregionale. La rinuncia di Marnate ha infatti modificato la classifica e di conseguenza anche l’avversario del primo turno playout: i saronnesi affronteranno Jadran Trieste in una serie decisiva per la permanenza in categoria. Una sfida da dentro o fuori, al meglio delle tre partite, che rappresenta il momento più delicato della stagione. Serviranno concentrazione, continuità e solidità per centrare l’obiettivo salvezza.

La serie proseguirà poi con gara 2 sabato 9 maggio alle 20 al PalaRonchi di via Colombo 44 a Saronno. L’eventuale gara 3 è in programma domenica 17 maggio alle 18, ancora a Trieste, sempre al PalaChiarbola.

Programma partite:

Gara 1: sabato 2 maggio alle 20, PalaChiarbola (via Visinada 7, Trieste)

Gara 2: sabato 9 maggio alle 20, PalaRonchi (via Colombo 44, Saronno)

Eventuale gara 3: domenica 17 maggio alle 18, PalaChiarbola (Trieste)

02052026