Basket

TRIESTE – Parte con una sconfitta il cammino della Robur Saronno nei playout di serie B interregionale: in gara 1 è la Jadran Trieste ad avere la meglio al termine di una sfida combattuta, decisa nell’ultimo quarto dopo un confronto rimasto in equilibrio per lunghi tratti.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che impongono subito il ritmo trovando buone soluzioni offensive e chiudendo il primo periodo avanti 26-17. Saronno fatica a contenere l’impatto di Diminic, già a quota 8 punti nei primi 10’, e in generale soffre l’intensità triestina su entrambi i lati del campo. Nel secondo quarto cambia l’inerzia: la Robur alza l’aggressività difensiva, trova maggiore fluidità in attacco e costruisce il sorpasso andando negli spogliatoi sul 38-39. È una fase in cui gli ospiti riescono a correre meglio il campo e a trovare punti distribuiti, rientrando pienamente in partita.

Dopo l’intervallo lungo il match resta punto a punto, con continui cambi di possesso e difese più attente. Si arriva così all’ultimo periodo con Trieste avanti 63-59, margine minimo che tiene aperto ogni scenario.

Nel quarto finale i locali riescono però a mantenere il controllo, gestendo meglio i possessi decisivi e respingendo i tentativi di rimonta della Robur. La Jadran resta sempre avanti, chiudendo una partita tirata e portandosi sull’1-0 nella serie.

Tra i triestini spiccano i 18 punti di Gobbato e i 15 di Batich, mentre per Saronno buona distribuzione offensiva ma senza un vero acuto decisivo nei momenti chiave. 83-72 il finale.

Punti dei singoli giocatori: Panceri 0, Pellegrini 16, Molteni 6, Negri 8, Ventura 10, Acunzo 3, Pavese 0, Bagordo 2, Presotto 3, Redaelli 5, Basili 6, Fioravanti 9. Fuori l’infortunato Bloise.

La serie proseguirà con gara 2 sabato 9 maggio alle 20 al PalaRonchi di via Colombo 44 a Saronno. L’eventuale gara 3 è in programma domenica 17 maggio alle 18, ancora a Trieste, sempre al PalaChiarbola.

Programma partite:

Gara 1: sabato 2 maggio alle 20, PalaChiarbola (via Visinada 7, Trieste)

Gara 2: sabato 9 maggio alle 20, PalaRonchi (via Colombo 44, Saronno)

Eventuale gara 3: domenica 17 maggio alle 18, PalaChiarbola (Trieste)

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02052026