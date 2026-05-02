Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Fischio d’inizio alle 15.30 di domenica 3 maggio per la sfida playoff di Eccellenza tra Caronnese e Fbc Saronno. Il match si giocherà allo stadio di corso della Vittoria 999, a Caronno Pertusella, con apertura dei cancelli prevista dalle 14.

Si tratta di una gara secca, valida per il primo turno dei playoff del girone. La Caronnese, terza classificata al termine della regular season, potrà contare sul fattore campo e sul vantaggio del piazzamento: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ed eventuali supplementari), sarà infatti la formazione rossoblù a qualificarsi al turno successivo. Il Saronno, quarto, è dunque chiamato a vincere.

Una sfida che si preannuncia equilibrata e molto sentita, con in palio l’accesso alla fase successiva dei playoff.

In sintesi, la regular season ha visto l’Arconatese chiudere al primo posto e conquistare la promozione diretta in serie D. I playoff mettono ora in palio il passaggio agli spareggi nazionali: la seconda classificata, la Solbiatese, entrerà in scena dal turno successivo. Le vincenti proseguiranno poi con un percorso che porterà agli incroci interregionali tra Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta e successivamente con le squadre del nord-est, con gare tra fine maggio e metà giugno.

02052026