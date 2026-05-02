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CASTIGLIONE OLONA – Domenica 3 maggio nuovo appuntamento con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, lo storico mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 anima la prima domenica del mese. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 18 tra piazza Garibaldi, le vie del centro storico e le corti quattrocentesche. Anche per questa edizione è previsto il tutto esaurito, con circa novanta espositori tra antiquariato, oggetti vintage, libri antichi, collezionismo, vinili e proposte artigianali. Non mancherà l’area dedicata all’enogastronomia, con banchi di prodotti tipici tra cui specialità sarde, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci.

Per chi desidera unire la visita al mercatino alla scoperta del patrimonio storico, saranno aperti e visitabili i principali monumenti del borgo. Il Museo Branda Castiglioni e il Museo Arte Plastica saranno accessibili dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il Museo della Collegiata sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18. Nell’ex sala consiliare sarà inoltre visitabile la mostra “Le bellezze d’Europa”, personale del paesaggista Fiorenzo Gomiero, visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Spazio anche ai più piccoli con l’iniziativa “Pompiere per un giorno” al Castello di Monteruzzo, via Marconi 1, pensata per coinvolgere i bambini in un’attività ludica ed educativa. Una giornata ricca di proposte che unisce tradizione, cultura e intrattenimento nel cuore di Castiglione Olona.

02052026