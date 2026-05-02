Cogliate

COGLIATE – Si terrà oggi, 3 maggio a Cogliate il Crl Meeting Bronze Lombardia, manifestazione di atletica leggera organizzata con il coinvolgimento del Comune di Cogliate, della Federazione Italiana di Atletica Leggera comitato Regionale Lombardia e della società Atletica Cogliate. L’evento, in programma per l’intera giornata, coinciderà con l’inaugurazione della nuova pista di atletica, prevista a partire dalle 11,15.

La competizione è aperta alle categorie allievi, juniores, promesse, seniores e master, con gare maschili e femminili. Il programma prevede diverse specialità: 100 metri piani, salto in alto, salto triplo, giavellotto, 1500 metri, 400 ostacoli e getto del peso.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per l’impianto sportivo cittadino, recentemente rinnovato, e per l’attività atletica sul territorio. La nuova pista sarà ufficialmente presentata nel corso della mattinata, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti federali.

Per l’accesso all’impianto sono stati predisposti ingressi distinti: i giudici entreranno da via 24 maggio, mentre gli atleti da via Montello. Durante la giornata sarà attivo anche un punto ristoro.

L’evento si inserisce nel calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e richiama atleti provenienti da diverse società lombarde, offrendo un’occasione di confronto sportivo e di utilizzo della nuova infrastruttura cittadina.

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