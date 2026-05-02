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IMOLA – Dopo il meraviglioso inizio stagione al Red Bull Ring in Austria, il pilota saronnese Laurence Balestrini è tornato in pista al volante della Dallara F314 del team Corbetta Racing a Imola lo scorso 26 aprile mettendo in scena uno spettacolare doppio successo tra i Gentleman Topjet Formula 2000.

Nonostante delle difficoltà durante la prima parte del weekend a causa della penalità subita in qualifica per un problema legato al set di pneumatici, il pilota saronnese della Corbetta Racing è riuscito a rialzarsi con determinazione nella sprint race dove ha conquistato il sesto posto assoluto con il miglior tempo nella categoria Gentleman e il terzo tempo nella classe Platinum. Balestrini ha, poi, confermato lo stesso passo gara positivo anche durante la feature race della domenica dove, grazie anche ad una ottima gestione delle temperature dei pneumatici, ha conquistato l’ottava posizione e la seconda vittoria Gentleman del weekend romagnolo.

Al termine della gara, Laurence Balestrini si è espresso soddisfatto del risultato conquistato: “Portiamo a casa un altro punteggio pieno nella Gentleman, che era l’obiettivo principale del weekend. A Imola non avevo mai girato con una Formula 3 e quindi non era scontato trovare

subito il ritmo, ma già dalle prove siamo riusciti a essere molto competitivi. Voglio ringraziare Corbetta Racing per il grande lavoro, i miei sponsor e tutte le persone che mi supportano: stiamo facendo un ottimo percorso e vogliamo continuare così.”.

Dopo questa fantastica doppia vittoria a Imola che conferma il pilota saronnese al vertice della classifica Gentlemen Topjet F2000, la stagione continuerà il 3 luglio nel circuito romano di Vallelunga.