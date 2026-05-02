Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 1 maggio, in primo piano episodi di cronaca tra furti e sicurezza, ma anche vicende personali finite al centro dell’attenzione e momenti di comunità come il pellegrinaggio al Santuario. Spazio infine anche al dibattito politico cittadino.

Ha rubato shampoo e maschera tentando di uscire dal negozio senza pagare, ma la commessa e alcuni presenti si sono accorti subito del gesto, bloccando il ragazzino e chiamando le forze dell’ordine.

Un locale è stato chiuso per 15 giorni dopo una violenta rissa avvenuta all’esterno, che ha causato quattro feriti e richiesto l’intervento dei soccorsi e delle autorità.

Tante condivisioni per lo sfogo di Mario Busnelli, che ha raccontato pubblicamente la sua esperienza dopo essere stato vittima di un attacco informatico al telefono, con conseguenze personali e preoccupazione per la sicurezza dei dati.

Grande partecipazione al pellegrinaggio verso il Santuario, con tantissimi fedeli arrivati in processione insieme all’arcivescovo, in un momento di forte coinvolgimento religioso e comunitario.

Nel dibattito politico locale, la relazione di Lorenzo Azzi sul bilancio ha acceso il confronto, con critiche alla gestione e un passaggio che ha provocato la reazione della sindaca.

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