I più letti di ieri: furto al negozio, locale chiuso dopo la rissa e telefono hackerato
2 Maggio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 1 maggio, in primo piano episodi di cronaca tra furti e sicurezza, ma anche vicende personali finite al centro dell’attenzione e momenti di comunità come il pellegrinaggio al Santuario. Spazio infine anche al dibattito politico cittadino.
Ha rubato shampoo e maschera tentando di uscire dal negozio senza pagare, ma la commessa e alcuni presenti si sono accorti subito del gesto, bloccando il ragazzino e chiamando le forze dell’ordine.
Saronno, ragazzino ruba shampoo e maschera ma la commessa e gli amici…
Un locale è stato chiuso per 15 giorni dopo una violenta rissa avvenuta all’esterno, che ha causato quattro feriti e richiesto l’intervento dei soccorsi e delle autorità.
Saronno, locale chiuso per 15 giorni dopo la rissa all’esterno con 4 feriti
Tante condivisioni per lo sfogo di Mario Busnelli, che ha raccontato pubblicamente la sua esperienza dopo essere stato vittima di un attacco informatico al telefono, con conseguenze personali e preoccupazione per la sicurezza dei dati.
Saronno, telefono hackerato: lo sfogo della vittima Mario Busnelli
Grande partecipazione al pellegrinaggio verso il Santuario, con tantissimi fedeli arrivati in processione insieme all’arcivescovo, in un momento di forte coinvolgimento religioso e comunitario.
Pellegrinaggio al Santuario di Saronno: tantissimi fedeli arrivati in processione con l’arcivescovo Delpini
Nel dibattito politico locale, la relazione di Lorenzo Azzi sul bilancio ha acceso il confronto, con critiche alla gestione e un passaggio che ha provocato la reazione della sindaca.
Bilancio, la relazione di Lorenzo Azzi sulla “Saronno ferma che perde tempo” (con il passaggio che ha fatto “sbottare” la sindaca)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09