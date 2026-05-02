Sport

SARONNO – Sabato 25 aprile, il palazzetto dello sport di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, ha ospitato i campionati assoluti regionali della Lombardia di karate, dedicati alle categorie Senior e Master.

Nonostante il fitto calendario agonistico, la competizione — svoltasi sotto l’egida della federazione Fijlkam — ha rappresentato un test di alto livello per gli atleti lombardi, impegnati a contendersi il titolo regionale 2026 nelle specialità kata (forma) e kumite (combattimento).

Spicca l’eccellente prestazione della saronnese Alessandra Bossi, che ha conquistato la medaglia d’oro nel kumite individuale (categoria Senior, -55 kg di peso). Le gare, intense e avvincenti, si sono svolte sotto la supervisione del presidente del settore karate, Michele Austoni, che ha poi presieduto la cerimonia di premiazione.

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