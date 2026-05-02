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SARONNO – Sabato 2 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il soleggiamento sarà diffuso, senza particolari variazioni nel corso delle ore.

Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori massimi che raggiungeranno i 25°C e minimi intorno ai 10°C, delineando un contesto climatico mite e gradevole, soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sudovest, senza particolari rinforzi. Anche in questo caso non sono previste allerte meteo sul territorio.

La situazione meteo in Lombardia sarà dominata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Su pianure, Prealpi e Alpi prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con solo qualche addensamento possibile in serata sui settori prealpini occidentali. Il contesto generale resterà comunque asciutto e stabile, con condizioni favorevoli su tutto il territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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