Misinto

MISINTO – Venerdì 17 aprile si è svolta una serata dedicata ai ragazzi con la proiezione del film Inside Out, organizzata in collaborazione con il consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto Alessandro Volta di Lazzate.L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, con circa 50 presenze tra studenti della scuola secondaria e della primaria. Un risultato che conferma l’interesse per momenti condivisi pensati per coinvolgere i più giovani e creare occasione di incontro tra scuola e comunità.

I partecipanti sono stati accolti dalla vicesindaca Monica Caspani, dall’assessore Fiorillo, dal sindaco Matteo Piuri e dal sindaco dei ragazzi Gaia Milani. Nel corso della serata sono stati offerti pop corn e bibite a tutti i presenti.

“Un ringraziamento particolare è stato rivolto al consiglio comunale dei ragazzi per l’idea dell’iniziativa e al consigliere Luca Nobile per aver preparato l’impianto audio e video, fondamentale per la riuscita della proiezione”, hanno commentato gli amministratori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09