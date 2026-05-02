Cronaca

ROVELLO PORRO – Controlli mirati contro lo spaccio di droga nei comuni del territorio, sulla scia di attività analoghe svolte recentemente anche a Saronno, dove la polizia locale ha operato con il supporto dell’unità cinofila. Nei giorni scorsi un servizio straordinario è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Turate, con il supporto del nucleo cinofili antidroga di Casatenovo. L’intervento si è concentrato a Rovello Porro, in particolare in alcuni esercizi commerciali. Complessivamente sono state identificate 15 persone ed eseguite 4 perquisizioni personali.

Determinante il contributo del cane “Harry”, addestrato per la ricerca di droga, che ha consentito di individuare la presenza di stupefacenti. Al termine delle verifiche sono stati sequestrati circa 6 grammi di hashish, trovati in possesso di due uomini di circa 40 anni, residenti in paese.

I due sono stati segnalati alla Prefettura di Como per detenzione ad uso personale. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili.

(foto archivio)

02052026