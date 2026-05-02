SARONNO – Una donna di 77 anni è stata soccorsa in codice giallo dopo essere stata investita in via San Giuseppe. L’incidente è avvenuto alle 14:10 all’altezza del civico 36. A dare l’allarme alcuni presenti che hanno visto la donna finire a terra dopo essere stata colpita da un auto. Il conducente si è fermato a prestare aiuto alla donna.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa, insieme a un mezzo di soccorso avanzato di primo livello. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

La donna è stata assistita sul posto e successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, con arrivo alle 14:54. La dinamica dell’investimento è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.