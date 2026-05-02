Cronaca

SARONNO – Due numeri di telefono e un messaggio che richiama finte comunicazioni sanitarie: è la segnalazione arrivata nelle ultime ore diversi saronnesi anche sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, che racconta di un nuovo tentativo di truffa.

Secondo quanto riferito, il messaggio è stato inviato dal numero 351 449 5888 e invita a ricontattare un presunto ufficio Cup al numero +3989347734. Il testo è formulato in modo da creare urgenza: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup al numero +3989347734 per una comunicazione importante che la riguarda”.

Un elemento che rende il raggiro particolarmente insidioso è il momento in cui arriva. La segnalante sottolinea che spesso il messaggio è stato ricevuto dalla vittima proprio mentre stava effettuando prenotazioni reali al Cup.

La cittadina riferisce di aver già segnalato un caso analogo, con lo stesso testo ma da un numero diverso, ai carabinieri. Non è noto al momento se i due episodi siano collegati, ma il contenuto identico fa pensare a una modalità già utilizzata. L’altro giorno Mario Busnelli aveva raccontato come fosse stato vittima di un attacco hacker del cellulare.

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