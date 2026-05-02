Città

SARONNO – Pentole e coperchi per “rompere il silenzio”: è l’appello lanciato per l’iniziativa in programma domenica 3 maggio alle 17 in piazza Libertà, a sostegno della flotilla e della popolazione palestinese.

L’appuntamento nasce dopo quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Creta e dopo il primo momento pubblico organizzato giovedì pomeriggio, quando in centro si è svolto un flash mob silenzioso con cartelli e bandiere della pace.

Questa volta la modalità cambia: i promotori invitano i partecipanti a portare oggetti sonori, “pentole, coperchi e quanto altro può servire”, per dare un segnale visibile e soprattutto udibile. L’obiettivo dichiarato è richiamare attenzione su quanto sta accadendo e superare il silenzio delle prime iniziative.

Lo slogan scelto accompagna la mobilitazione: “Restiamo umani”.

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