SARONNO – Yoga all’aria aperta e sostegno agli animali: appuntamento domenica 17 maggio alle 10 al Parco Lura, in zona monumento scout, per una lezione aperta a tutti guidata da Samuela di Kamayoga.

L’iniziativa unisce attività fisica e solidarietà. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’associazione Enpa Varese Valle Olona – sezione di Saronno, impegnata nella cura dei gatti e delle colonie feline del territorio.

La lezione è pensata per ogni livello, anche per chi non ha mai praticato yoga. Ai partecipanti è richiesto solo di portare un tappetino o un telo mare per svolgere gli esercizi sul prato.

Per prendere parte all’incontro è necessario iscriversi inviando un messaggio al numero 349 259 3608 oppure scrivendo una mail a [email protected].

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