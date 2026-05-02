Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Il trasporto pubblico locale in Lombardia da alcuni anni attraversa una lunghissima fase nella quale si sta predisponendo quella che dovrebbe essere una profonda trasformazione, con nuovi assetti amministrativi e investimenti infrastrutturali che dovrebbero portare a connessioni intermodali più semplici ed efficienti. Vediamo cosa emerge per il nostro territorio dai documenti ufficiali pubblicati nel corso del mese di aprile 2026.

Con deliberazione n°2 del 6 marzo 2026, l’assemblea dell’agenzia Tpl di Como, Lecco e Varese, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, confermando il presidente e i onsiglieri uscenti. Tale amministrazione si è impegnata a portare a termine sfide importanti, tra cui attuare i programmi di finanziamento regionali per ammodernare e mettere in sicurezza i servizi di propria competenza.

Con deliberazione n°8 del 17 marzo 2026, il consiglio di amministrazione dell’agenzia Tpl ha aderito al Progetto “Marta”, un’iniziativa nata a Bergamo per contrastare le molestie e la violenza sulle donne a bordo dei mezzi pubblici. Attraverso una convenzione dedicata, il progetto intende diffondere consapevolezza, offrire indicazioni e promuovere la coesione sociale attraverso appositi loghi, grafiche, vademecum e pubblicazioni digitali.

Con Deliberazione XII / 5935 del 30 marzo 2026, la giunta regionale ha attribuito all’agenzia Tpl di Como, Lecco e Varese 336 181.90 euro (risorse ministeriali) per il rinnovo del parco autobus, con veicoli più moderni, meno inquinanti e dotati di sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione.

Per quanto riguarda la ferrovia, Milano rimane il baricentro del servizio regionale, ma tale nodo presenta problemi di capacità sistematici. Per affrontare questo aspetto critico, in commissione regionale V (audizione n°12 del 19 marzo 2026) è stato confermato che da oltre un anno è attivo un tavolo strategico al quale collaborano Regione Lombardia, Rfi (Ferrovie dello Stato) e Ferrovienord. L’obiettivo è individuare quali sono gli interventi necessari nel nodo di Milano per aumentare la capacità o de-saturare le tratte sature, o impianti saturi nei movimenti come Milano Centrale, partendo dalle analisi degli scenari di mobilità futuri illustrati dalla Regione.

Questo potrebbe anche risultare molto interessante per la Città di Saronno, che, non manchiamo di ricordarlo, vede sempre più vicino il riassetto peggiorativo dei collegamenti con Milano Centrale, previsto a dicembre 2027, che è necessario affrontare anche in ottica di nodo e corrispondenze.

Proprio a proposito di un nuovo interscambio tra Saronno e i servizi alta velocità verso Est, via Passante Ferroviario, tra i progetti più rilevanti spicca l’Hub Milano Porta Est a Segrate, che prevede il prolungamento della linea metropolitana M4 e la creazione di una nuova stazione ferroviaria per l’alta velocità e i servizi regionali, al centro dell’audizione n°13 del 25 marzo 2026 in Commissione Regionale V. L’opera è stata identificata come prioritaria, vantando l’analisi costi-benefici più alta degli ultimi dieci anni per i prolungamenti metropolitani milanesi, poiché l’integrazione tra ferro, metropolitana e aeroporto di Linate promette di rivoluzionare l’accesso alla città dal quadrante est, e viceversa. Tuttavia, taluni esperti indipendenti hanno fatto notare come l’attuale progetto di Porta Est potrebbe risultare già da principio sottodimensionato rispetto ai tanti servizi che vi dovranno transitare ed effettuare fermata, in relazione alla strozzatura della linea da 6 a 4 binari tra Milano Smistamento e Pioltello e ai binari di precedenza insufficienti.

Dal punto di vista saronnese, bisogna evidenziare la persistente mancata integrazione con lo Stibm (Sistema tariffario integrato di bacino di mobilità) di Milano e Monza, il che comporta importanti sovraccosti nell’accesso ai servizi TPL milanesi provenendo dal treno, rendendo meno vantaggiose le nuove opportunità di interscambio che si prospettano.

Infine, con Deliberazione XII / 6014 del 20 aprile 2026, la Giunta Regionale ha stabilito di introdurre, a far data dal 1° maggio, una specifica agevolazione tariffaria sui servizi ferroviari di competenza, denominata Ivola “solo treno” e riservata agli appartenenti alle Forze Armate in servizio militare permanente ed effettivo, volontari in ferma iniziale o prefissata o frequentanti scuole e accademie militari, rispettivamente con comando e sede in Lombardia. La quota a carico di Regione Lombardia sarà 200€ all’anno, per un totale preventivato di 800 000 euro all’anno, che corrispondono quindi a 4000 aderenti.

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