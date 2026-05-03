TURATE – Auto in sosta distrutta dalle fiamme nella notte: intervento dei vigili del fuoco in via Fornace. L’allarme è scattato alle 2,15 quando un’autovettura parcheggiata ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una dal comando di Como e una dal distaccamento di Lomazzo.

I pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o agli edifici vicini. L’auto è stata pesantemente danneggiata dal rogo.

Non risultano persone coinvolte o ferite. Le cause dell’incendio non sono al momento note: sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare l’origine delle fiamme.

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