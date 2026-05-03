Basket

SARONNO – Nel tardo pomeriggio domenicale al Palaronchi di via Colombo la prima partita dei playoff del campionato di basket maschile Dr2, che la Robur Saronno ha dominato in regular season: l’avversario odierno, Laveno, non ha avuto scampo, è finita 80-56 ed è stata una partita assolutamente a senso unico.

Gara 2 mercoledì 6 maggio alle 21.15 a Laveno Mombello ed eventuale Gara 3 in programma di nuovo a Saronno domenica prossima, con i saronnesi che hanno dunque già oggi ipotecato il passaggio del turno.

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(foto: una fase del match della domenica al Palaronchi fra Robur Saronno e Laveno Mombello, che si è rivelato una partita a senso unico)

03052026