Basket

SARONNO – Inizia l’avventura nei playoff per la Robur Saronno nel campionato di Divisione Regionale 2. La formazione guidata da coach Ale Leva, dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare, si prepara ad affrontare i quarti di finale contro Laveno Valcuvia.

Il programma

Un traguardo importante, frutto di un percorso solido e continuo, che ora mette i saronnesi di fronte alla fase più delicata della stagione, quella a eliminazione diretta. La serie si gioca al meglio delle tre partite. Gara 1 è in programma oggi, domenica 3 maggio alle 19 al PalaRonchi di via Colombo, dove la Robur cercherà subito di sfruttare il fattore campo per indirizzare la sfida. Gara 2 si disputerà invece mercoledì 6 maggio alle 21.15 a Laveno Mombello, mentre l’eventuale gara 3 è prevista domenica 10 maggio alle 19 nuovamente a Saronno.

Per la Robur si tratta di un passaggio chiave: il primo posto conquistato in regular season ha garantito una posizione favorevole, ma nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza. Serviranno continuità, concentrazione e la spinta del pubblico per provare a proseguire il cammino.

02052026