Calcio

SARONNO – Tutto pronto per la finale play-off del girone A della seconda categoria di Legnano che vedrà impegnata oggi alle 16 l’Equipe Garibaldi contro il San Giuseppe Arese allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno.

Un match importantissimo per la squadra saronnese che cercherà di centrare la promozione in seconda categoria al primo anno dall’accordo finalizzato alla crescita dei giovani calciatori biancocelesti con il Fbc Saronno, qualificato alla fase play-off del girone A di Eccellenza Lombardia. Alla finale, l’Equipe Garibaldi arriva dopo il pareggio per 1-1 in casa con la Virtus Sedriano al secondo turno play-off, invece il San Giuseppe Arese arriva dopo due grandi vittorie nel primo turno per 0-4 contro Mascagni e nel secondo turno per 1-2 in casa dell’Airoldi a Origgio. Una finale che, dunque, darà sicuramente spettacolo e che sarò priva di alcun pronostico viste i risultati conquistati durante l’anno e le grandi qualità delle due squadre, entrambe in cerca di una vittoria storica che varrebbe la promozione in seconda categoria.

(foto da archivio)