Calcio 3′ cat, l’Equipe Garibaldi vince la finale playoff
3 Maggio 2026
SARONNO – Missione compiuta per l’Equipe Garibaldi che domenica pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi ha vinto i playoff della Terza categoria di calcio, battendo 2-1 il Gs sport Arese. A segno per i saronnesi Gabriele Castaldo al 45′ – poi al 63′ il gol degli ospiti – e quindi la marcatura di Luca Benincasa al 78′.
Per la formazione saronnese, collegata al Fbc Saronno, il più che positivo epilogo della primaannata nel campionato Figc, dopo una lunga esperienza del club (e tanti successi) a livelli di calcio amatoriale.
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(foto: festa sul campo dello stadio Colombo Gianetti per l’Equipe Garibaldi di Saronno che battendo Arese si è aggiudicata la finale playoff di Terza categoria)
03052026