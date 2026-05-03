Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Non arriva da lontano, l’arbitro designato per dirigere la gara più attesa della domenica sportiva, il derby Caronnese-Fbc Saronno, semifinale playoff di Eccellenza, oggi dalle 15.30 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

Il direttore di gara sarà Federico Tosi, giovane e promettente arbitro della sezione Aia di Busto Arsizio, al suo fianco come assistenti Andrea Bordone di Milano e Matteo Donghi di Chiari.

In questa stagione Tosi ha diretto 29 gare, ed a giudicare dalle statistiche è un arbitro piuttosto severo, ha distribuito 12 espulsioni e 117 ammonizioni. Gli spostivi locali lo hanno appena visto dirigere, il 26 aprile, la decisiva sfida Aurora-Sc United 1-0 di Promozione, successo che ha sancito la vittoria nel campionato da psrte dell’Aurora. I precedenti stagionali sono stati tutti fra Eccelllenza e Promozione nonchè nelle categorie giovanili nazionali. I più attenti lo ricorderanno come arbitro di Fbc Saronno-Caronnese 0-2 di Coppa Italia di Eccellenza, era il 24 settembre 2025.

03052026