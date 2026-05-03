Calcio

CARONNO PERTUSELLA – L’appuntamento più atteso di questo wekeend del calcio locale la semifinale playoff di Eccellenza allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella; diretta su ilSaronno.

Si affrontano, dalle 15.30, la Caronnese (terza classifica) ed il Fbc Saronno (quarto), ai locali – in virtù del miglior piazzamento in regular season, basta anche il pari per passare il turno ed andare in finale, domenica prossima, contro la Solbiatese (seconda), mentre l’Arconatese vincendo il girone ha già staccato il biglietto per la serie D.

Arbitro del match è Federico Tosi di Busto Arsizio, al suo fianco gli assistenti Andrea Bordone di Milano e Matteo Donghi di Chiari.

In campionato all’andata 1-1 a Caronno ed al ritorno 3-2 per i saronnesi in casa.

La formula dei playoff

Si tratta di una gara secca, valida per il primo turno dei playoff del girone. La Caronnese, terza classificata al termine della regular season, potrà contare sul fattore campo e sul vantaggio del piazzamento: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ed eventuali supplementari), sarà infatti la formazione rossoblù a qualificarsi al turno successivo. Il Saronno, quarto, è dunque chiamato a vincere.

In sintesi, la regular season ha visto l’Arconatese chiudere al primo posto e conquistare la promozione diretta in serie D. I playoff mettono ora in palio il passaggio agli spareggi nazionali: la seconda classificata, la Solbiatese, entrerà in scena dal turno successivo. Le vincenti proseguiranno poi con un percorso che porterà agli incroci interregionali tra Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta e successivamente con le squadre del nord-est, con gare tra fine maggio e metà giugno.

(dfoto Andrea Elli, una precedente sfida tra Caronnese e Saronno)

03052026