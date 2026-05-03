Calcio locale, oggi via ai playoff: riflettori su Caronnese-Fbc Saronno
3 Maggio 2026
In serie D sfida salvezza per la Varesina a Caldiero Terme
SARONNO – Si entra nel momento più emozionante della stagione, per quanto riguarda i campionato di calcio dilettantistici. Partite oggi alle 15.30.
In serie D, 17’ turno di ritorno, la Varesina va a Caldiero Terme in cerca di punti pesanti per la classifica finale ed in vista dei playout: arbitro Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria, assistenti Matteo Panella di Ciampino e Francesco Di Muzio di Foggia.
In Eccellenza partono i playoff, allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella si gioca Caronnese-Fbc Saronno, cancelli aperti dalle 14. Alla Caronnese, terza classificata in regular season, basta un pari per passare il turno; chi passa domenica prossima 10 maggio affronta in finale playoff la Solbiatese seconda classificata. Arconatese, prima, promossa direttamente in serie D. Per i playout il programma prevede l’inizio delle sfide domenica 10 maggio, alle 16, Sedriano-Mariano e Vigevano-Vis Nova Giussano; in questo caso sono previste anche gare di ritorno, il 17 maggio.
In Promozione il percorso dei playoff inizia la settimana prossima.
(foto Andrea Elli, Fbc Saronno in azione di gioco)
03052026