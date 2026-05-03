Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina chiude la stagione regolare con un pareggio sul campo del Caldiero Terme, ma dovrà passare dai playout per conquistare la salvezza. Un epilogo complicato per i rossoblù, che a Caldiero avevano messo in discesa la gara salvo poi subire la rimonta nel finale.

La squadra di Venegono Superiore parte bene e nel primo tempo trova il doppio vantaggio con Manicone e Arcopinto su rigore. Un risultato che sembrava poter garantire tre punti preziosi, ma nella ripresa il Caldiero Terme cresce e, nel finale, trova prima il gol di Caneva e poi, nei minuti di recupero, il definitivo 2-2 firmato da Orfeini. Un pareggio che lascia la Varesina al 16’ posto e la costringe a giocarsi tutto nello spareggio salvezza contro la Castellanzese. Servirà ora una prova di carattere per mantenere la categoria.

Girone B – Risultati e marcatori

Breno–Villa Valle 2-1 Reti: st 9′ Castelli (B), 21′ Bitihene (B), 47′ Ravasi (V)

Caldiero Terme–Varesina 2-2 Reti: pt 30′ Manicone (V), 35′ rig. Arcopinto (V); st 41′ Caneva (CT), 48′ Orfeini (CT)

Casatese Merate–Leon 1-0 Rete: st 22′ Isella

Chievo Verona–Pavia 2-1 Reti: pt 34′ Quaggio (P), 40′ D’Este (C); st 45′ Costantino (C)

Milan Futuro–Vogherese 10-1 Reti: pt 13′ Pagliei (M), 18′ Magrassi (M), 23′ autogol (M), 39′ Branca (M); st 1′ Perera (M), 6′ Magrassi (M), 10′ Menon (M), 14′ Magrassi (M), 27′ Balentien (M), 34′ Zito (V), 41′ Traoré (M)

Oltrepò–Brusaporto 2-1 Reti: pt 34′ Martini (B); st 40′ Infantino (O), 47′ Lo Monaco (O)

Real Calepina–Scanzorosciate 1-1 Reti: pt 9′ Cortesi (R); st 15′ Haoufadi (S)

Virtus Ciseranobergamo–Castellanzese 1-1 Reti: pt 8′ Testa (V), 24′ Guerrisi (C)

Folgore Caratese–Nuova Sondrio 5-1 Reti: pt 16′ Pino (F), 18′ Gjonaj (F), 23′ Tremolada (F), 44′ Vasil (S); st 18′ Gambino (F), 21′ Forchignone (F)

Classifica Serie D Girone B

Folgore Caratese 68, Casatese Merate 61, Chievo Verona 60, Milan Futuro 56, Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò (-3) 50, Scanzorosciate 47, Villa Valle 47, Virtus Ciseranobergamo 46, Caldiero Terme 45, Real Calepina 42, Castellanzese 41, Breno 38, Pavia 37, Varesina 36, Nuova Sondrio 31, Vogherese (-31) -17

Verdetti

Folgore Caratese promossa; playoff Casatese Merate-Leon e Chievo Verona-Milan Futuro; playout Castellanzese-Varesina e Breno-Pavia; retrocedono Nuova Sondrio e Vogherese.

03052026