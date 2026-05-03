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CASTIGLIONE OLONA – Una giornata dedicata ai più piccoli tra gioco, educazione e divertimento. Oggi, domenica 3 maggio il Comune propone l’iniziativa “Pompiere per un giorno”, organizzata dall’assessorato alle politiche sociali e istruzione in collaborazione con l’associazione nazionale dei vigili del fuoco di Varese.

L’appuntamento è dalle 10.30 alle 17 al Castello di Monteruzzo, via Marconi 1, dove i bambini potranno avvicinarsi al mondo dei vigili del fuoco attraverso un percorso ludico e interattivo. L’obiettivo è far conoscere da vicino questa attività e sensibilizzare, fin da piccoli, sul tema della prevenzione. Nel corso della giornata sono previste diverse prove pratiche e, al termine del percorso, a tutti i partecipanti verrà consegnato il diploma simbolico di “Pompiere per un giorno”.

Ad arricchire il programma ci saranno anche le attività didattiche della protezione civile di Castiglione Olona, la pet therapy con il gruppo Ricci senza spine e uno stand gastronomico curato dal gruppo alpini.

La giornata si concluderà con un momento conviviale, con una merenda offerta a tutti i bambini.

(foto archivio)

03052026