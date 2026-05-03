Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Al via gli interventi di dezanzarizzazione larvicida sul territorio: il calendario prevede cinque appuntamenti tra maggio e settembre per contrastare la proliferazione delle zanzare. L’operazione, programmata dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di intervenire in modo preventivo, eliminando le larve prima che si sviluppino in insetti adulti.

La dezanzarizzazione larvicida è infatti una forma di disinfestazione mirata che agisce direttamente nei ristagni d’acqua, habitat ideale per la deposizione delle uova. Intervenendo in questa fase, si riduce in modo significativo la presenza di zanzare durante la stagione estiva, con benefici sia per il comfort dei cittadini sia per la tutela della salute pubblica.

Il calendario degli interventi è il seguente:

6 maggio

8 giugno

6 luglio

6 agosto

2 settembre

Le operazioni saranno effettuate in diverse aree sensibili del territorio, tra cui caditoie, fossati e altri punti di raccolta dell’acqua piovana.

Dal Comune viene ricordato che le date indicate potrebbero subire variazioni in base a esigenze tecniche o alle condizioni meteo. In caso di maltempo, gli interventi saranno riprogrammati per garantire comunque l’efficacia del servizio.

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