Saronnese

CISLAGO – Il Consiglio comunale ha approvato l’adesione alla Fondazione Varese Welcome, organismo promosso dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e da diversi enti locali per la valorizzazione turistica. La decisione è stata assunta nell’ultima seduta su proposta dell’assessore al Bilancio Giampaolo Mazzucchielli.

L’ingresso nella rete comporta per il Comune una quota di mille euro all’anno per il biennio 2026-2027. L’assessore ha chiarito che non si tratta di una spesa rilevante, ma di un investimento per inserire Cislago in un sistema strutturato di promozione del territorio.

Durante il dibattito, dai banchi della minoranza sono emerse perplessità sulla reale capacità dell’iniziativa di produrre vantaggi concreti per il paese, nonostante le risorse già stanziate. I consiglieri Gianluigi Carabia e Stefano Ritolndale hanno evidenziato dubbi sull’efficacia dell’adesione.

Il sindaco Stefano Calegari è intervenuto per rassicurare l’aula, sottolineando l’intenzione dell’amministrazione di partecipare attivamente ai tavoli di lavoro della fondazione. L’obiettivo indicato è valorizzare le potenzialità locali e costruire prospettive di crescita per la comunità, considerata la dimensione contenuta del Comune ma anche le opportunità ancora da sviluppare.

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