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C’è un momento, ogni estate, che passa quasi inosservato ma dice molto più di quanto sembri: scegliere il costume da bagno.

Per anni è stato un gesto veloce, quasi automatico. Oggi invece è diventato una piccola scelta di stile.

Non perché gli uomini siano cambiati all’improvviso, ma perché è cambiato il modo di vivere il mare. Il costume non è più solo funzionale: è parte di un equilibrio tra comfort, immagine e sensazione.

La prima vera scelta riguarda il modello. E qui spesso si sottovaluta quanto possa fare la differenza.

Gli slip, ad esempio, sono tra i più essenziali. Aderenti, puliti, perfetti per chi ama la libertà di movimento o pratica nuoto. Sono minimal, diretti, senza compromessi.

Poi ci sono i parigamba: una via di mezzo tra sport e stile. Più coprenti degli slip ma ancora strutturati, funzionano bene su chi cerca equilibrio e ordine nelle linee.

I più diffusi restano però i boxer, morbidi, con coulisse e spesso con tasche. Sono versatili, facili da indossare, perfetti anche fuori dall’acqua. È il modello che molti scelgono perché non costringe e si adatta a diversi contesti.

Uno degli errori più comuni è non considerare la proporzione.

Un costume troppo lungo tende ad accorciare la figura, mentre uno più corto può slanciarla visivamente, non è una regola rigida ma una questione di equilibrio.

Oggi i materiali sono pensati per essere leggeri, ad asciugatura rapida e confortevoli, ma la differenza si sente soprattutto addosso.

Anche il colore racconta molto.

Le tinte unite sono più essenziali e pulite, mentre le stampe tropicali, geometriche o grafiche danno personalità e movimento.

Non si tratta di attirare l’attenzione, ma di scegliere qualcosa che ti rappresenti senza sforzo.

Negli ultimi anni, chi lavora davvero nel beachwear, come Casa del Costume, ha capito una cosa semplice: la scelta del costume non riguarda solo il capo, ma la sensazione.

È quel momento in cui non devi aggiustarlo continuamente. In cui ti muovi senza pensarci. In cui ti senti naturale.

E forse è proprio questo il criterio più importante.

Non il modello più giusto.

Non il colore più di moda.

Ma quello che, una volta indossato, ti fa dimenticare di averlo addosso.