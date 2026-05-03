I più letti di ieri: festival musicale, anziana investita e mobilitazione in piazza
3 Maggio 2026
0
Il Saronno Sound Festival continua a far parlare di sé anche sui social, dove il commento del sindaco sottolinea il valore dell’iniziativa e la capacità di coinvolgere i più giovani, restituendo alla città un’immagine vivace e attrattiva.
Saronno sound festival, il commento social di Sasso: “Ora la città sorprende i giovani”
Grande curiosità anche per le immagini della prima serata del festival, che mostrano il debutto del nuovo palco all’interno del parco riqualificato, tra pubblico numeroso ed entusiasmo diffuso.
Saronno sound festival, le foto della prima serata con il “debutto” del nuovo palco nel parco riqualificato
Preoccupazione per un incidente avvenuto in via San Giuseppe, dove un’anziana è stata investita: sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e chiarire la dinamica.
Ad Origgio, la Zarro Night richiama circa duemila persone, trasformando la fiera in un grande momento di festa e aggregazione con musica e divertimento.
Infine, cresce l’attesa per l’iniziativa in programma domenica sera in piazza, con l’obiettivo di rompere il silenzio sul tema della flotilla e sensibilizzare la cittadinanza.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09