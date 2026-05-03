Comasco

TURATE – Due auto coinvolte e quattro persone soccorse: incidente questa mattina, domenica 3 maggio, sull’autostrada A9, nel tratto tra l’innesto con l’A36 e l’uscita di Turate, in direzione Como-Milano.

L’allarme è scattato alle 5,52. Secondo le prime informazioni, nello scontro tra due vetture sono rimasti coinvolti quattro uomini di 26, 32, 33 e 63 anni. Inizialmente sono stati segnalati due feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como per il soccorso tecnico urgente e la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Presenti anche il personale del 118 e la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

È intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, che non ha effettuato trasporti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

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