Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – La domenica a Caronno Pertusella è diventata sinonimo di rabbia e delusione per chi si reca nei due cimiteri cittadini per un momento di raccoglimento. Proprio nel giorno in cui l’afflusso dei parenti è maggiore e le tombe si vestono di fiori freschi, i ladri entrano in azione con una puntualità inquietantE.

Approfittando della confusione e del continuo viavai, questi “soliti ignoti” scelgono con cura i mazzi più belli e i vasi più nuovi, trasformando un gesto d’affetto in una scoperta amara che si ripete con troppa frequenza sotto gli occhi impotenti dei visitatorI.

La mappa dei furti descrive un fenomeno che va ben oltre il semplice valore materiale degli oggetti sottratti. Non vengono rubati solo i fiori, ma anche i vasi e i preziosi piatti in rame che fungono da sottovasi, un materiale che fa gola a chi cerca un rapido guadagno illecito.

In passato, dalle lapidi sono spariti oggetti carichi di significato affettivo come catenine, spille, bracciali e persino candele lasciate per le festività natalizie.

Il clima che si respira tra i viali è oggi segnato da una profonda esasperazione e da un senso di abbandono che colpisce al cuore la comunità.

Per i congiunti non si tratta solo di un danno economico: veder sparire un omaggio floreale è percepito come una mancanza di rispetto intollerabile verso chi non c’è più e verso il dolore di chi resta.

Soluzioni? La speranza della comunità è ora riposta nel potenziamento della videosorveglianza: l’auspicio è che le nuove telecamere possano finalmente proteggere il diritto al ricordo di ogni famiglia.

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