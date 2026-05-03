Città

SARONNO – Torna il mercatino dell’usato organizzato in oratorio in via Legnani 1, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie del territorio seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni. La raccolta e vendita della stagione estiva si svolgerà a metà maggio e coinvolgerà diverse giornate.

La consegna degli articoli è prevista per l’11 e 12 maggio in due fasce orarie: dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Saranno accettati esclusivamente capi e oggetti estivi in buono stato, tra cui abbigliamento, borse, bigiotteria, scarpe, articoli per la ginnastica e biancheria per la casa.

La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20.30, mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula fuori tutto, negli stessi orari del sabato.

Il ricavato sarà destinato ad attività solidali sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalle realtà coinvolte. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno alle associazioni. Per informazioni sono disponibili i contatti degli organizzatori: Emanuela al numero 3383548178, Marzia al 3397745685, Vanda al 3482668751 e Maria Grazia al 3470827123.

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