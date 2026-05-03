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SARONNO – Domenica 3 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da molte nubi al mattino, in graduale dissoluzione nel corso delle ore fino a cieli parzialmente nuvolosi. Non sono previste precipitazioni, garantendo quindi condizioni complessivamente stabili per tutto l’arco della giornata.

Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che potrà raggiungere i 23°C e una minima intorno ai 10°C, favorendo un clima gradevole soprattutto nelle ore centrali. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, mentre nel pomeriggio si faranno moderati, provenienti da Sud-Sudovest, senza particolari criticità. L’assenza di allerta meteo conferma un contesto tranquillo e tipico della stagione primaverile, anche se la presenza di nuvolosità nelle prime ore potrebbe limitare temporaneamente l’irraggiamento solare.

Nel resto della Lombardia la situazione risulta simile, con pressioni medio-alte che garantiscono tempo stabile. Le aree di pianura occidentale e le zone pedemontane vedranno cieli inizialmente più chiusi, ma con schiarite in arrivo nel pomeriggio, mentre sulle zone orientali e alpine si alterneranno nubi e spazi soleggiati per gran parte della giornata. Venti generalmente deboli con rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli sud-occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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