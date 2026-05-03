Comasco

ROVELLASCA – Una mattinata dedicata alla pace, alla condivisione e all’impegno civile: è questo lo spirito della “Giornata per la Pace” organizzata dagli studenti e dai docenti della scuola secondaria di I grado Grassi, in programma per venerdì 8 maggio al Parco Burghè.

L’evento prenderà il via alle 9 e coinvolgerà l’intera comunità scolastica, con attività fino alle 12.30 circa. Cuore dell’iniziativa sarà l’area del parco adiacente alla fontana e i due sentieri principali, dove i ragazzi daranno forma concreta al loro percorso di riflessione sul tema della pace. Mostre, performance artistiche e musicali, giochi per tutte le età (a partire dai più piccoli fino agli adulti, pensate e curate interamente dai ragazzi), truccabimbi e attività di condivisione saranno gli strumenti attraverso cui gli studenti racconteranno il lavoro svolto durante l’anno insieme ai docenti. Un’occasione

non solo per esprimere creatività, ma anche per trasmettere un messaggio forte e attuale: la pace come valore da costruire ogni giorno, attraverso rispetto, collaborazione e convivenza civile.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare e ad ascoltare le voci dei più giovani. “Sarà un momento di crescita e speranza”, sottolineano gli organizzatori, che puntano a rendere la giornata un simbolo di impegno condiviso e responsabilità collettiva. Un’iniziativa che mette al centro i ragazzi e il loro sguardo sul futuro, ricordando quanto sia fondamentale educare – e educarsi – alla pace.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09