Città

SARONNO – Volantini contro le cosiddette “scie chimiche” sono comparsi nei giorni scorsi in città, tra cui in via Marconi, vicino all’incrocio con via Miola. Un’iniziativa che richiama le teorie complottiste secondo cui le scie lasciate dagli aerei sarebbero emissioni intenzionali di sostanze chimiche.

Si tratta in realtà delle scie di condensazione prodotte dai velivoli, fenomeno ben noto e legato alle condizioni atmosferiche, particolarmente frequente anche nel Saronnese per la vicinanza con l’aeroporto di Malpensa.

I volantini, con immagini del cielo e messaggi a tema, non sono passati inosservati, suscitando curiosità e stupore tra i passanti. Un episodio curioso che riporta in città teorie prive di fondamento scientifico ma ancora diffuse in alcuni ambienti.

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(foto: un volanntino sulle così dette scie chimiche affisso in via Marconi a Saronno)

03052026