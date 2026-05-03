SARONNO – Trovato con un’arma da taglio senza giustificazione e segnalato all’autorità giudiziaria: è il primo caso in città di applicazione del cosiddetto “Pacchetto sicurezza” entrato in vigore il 24 febbraio e convertito in legge giovedì 24 aprile, che prevede pene più severe per chi porta in luogo pubblico armi bianche o oggetti atti a offendere.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio in via Don Marzorati, nell’area del cantiere “ex Cantoni”, dove era stata segnalata la presenza di persone sospette.

Sul posto è arrivata la polizia locale, che ha individuato un uomo intento a consumare sostanze stupefacenti. Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che si trattava di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato trovato anche in possesso di un’arma da taglio, di cui non è stato in grado di giustificare il porto. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’arma è stata ovviamente sequestrata