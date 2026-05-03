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SARONNO – Un cero acceso per una nuova nascita legata alla devozione a Carlo Acutis: domenica 3 maggio, durante il Rosario delle 17,20 al Santuario, sarà ricordata Carolina, indicata come la terza bimba nata “per grazia ricevuta”.

L’appuntamento è inserito nelle celebrazioni per il compleanno di Carlo Acutis. Durante il Rosario verrà acceso, al candeliere “Albero della vita”, un grande cero in segno di ringraziamento. Alle 18 è prevista la Santa Messa, al termine della quale si terranno il bacio della reliquia e la benedizione personale dei presenti.

A spiegare il significato dell’iniziativa è don Massimiliano Bianchi. In precedenza erano state raccontate le storie di due bambine, Matilde Carola e Carla, la cui nascita è stata attribuita dalle famiglie all’intercessione del giovane beato. Al termine di quel racconto, una persona presente in chiesa ha segnalato un terzo caso: una coppia che, dopo tempo alla ricerca di un figlio, avrebbe ricevuto un’immaginetta del Santuario e successivamente la nascita della figlia, chiamata Carolina.

Da qui il senso del candeliere “Albero della vita”, inaugurato proprio per raccogliere queste testimonianze: i fedeli possono accendere un lumino per chiedere una grazia, mentre un cero più grande viene dedicato a ogni “grazia ricevuta”. Domenica sarà quindi acceso anche per Carolina, dopo quelli per Matilde Carola e Carla.

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