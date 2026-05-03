Cronaca

SARONNO – Sono ore d’attesa in via Frua alle porte della Cassina Ferrara per capire e conoscere quanto avvenuto nella notte di venerdì intorno all’1,30. Nella mattinata di sabato i residenti hanno notato una scia di sangue di almeno 15 metri sull’asfalto tra marciapiede e carreggiata.

Le primi notizie dei testimoni sono rimbalzate nel giro di poche ore. Alcuni residenti richiamate delle urla hanno parlato di una rissa tra ragazzi minorenni e un gruppo di stranieri. I testimoni raccontano di persone visibilmente ubriache e di una discussione che si è scatenata all’improvviso con i toni che sono cresciti e trascesi in pochi istanti.

Le motivazioni non sono stati colte ma la certezza è che ben presto alcuni ragazzi sono rimasti feriti sul marciapiedi colpiti da un coltello. Un epilogo seguito dal fuggi fuggi del gruppo di aggressori. Sul posto l’ambulanza chiamata proprio da i residenti dopo il grido di allarme lanciate dagli amici dei ragazzi colpiti. I giovani sono arrivati in pronto soccorso in codice verde. Sul posto e in pronto soccorso anche le forze dell’ordine per raccogliere le testimonianze delle persone coinvolte e valutare scenari e coinvolgimenti.

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