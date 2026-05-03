Calcio

SARONNO – Festa nerazzurra anche a Saronno per lo scudetto conquistato dall’Inter: le celebrazioni sono scattate al triplice fischio, a San Siro, della partita vinta 2-0 contro il Parma, per la compagine interista la matematica certezza del primo posto nel campionato di calcio di serie A. I supporter non aspettavano altro: a Milano si è riempita piazza Duomo ma anche a Saronno, dove di sostenitori nerazzurri ce ne sono molti, sono subito iniziare le celebrazioni, soprattutto nella zona del centro storico, coi tipici caroselli di auto e tanta gente anche a piedi, con le bandiere ed i vessilli dell’Inter.

E non sono mancati anche i “botti” per festeggiare l’Inter campione; celebrazioni anche in bar e locali pubblici fra Saronno e circondario dove i tifosi interisti si erano riuniti per assistere assieme alla partita.

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(foto: le prime immagini della festa interista a Saronno)

03052026